NEW YORK - Tamara Kalinic je 29-ročná blogerka, ktorá sa venuje najmä ženským témam ako je krása a móda a celé to dopĺňa cestovaním. Vyrastala v Srbsku, ale neskôr sa presťahovala do Anglicka, aby študovala medicínsky odbor. Po absolvovaní vysokej školy si uvedomila, že jej hobby – módne blogovanie – sa stalo niečím, čo ju dokázalo plne napĺňať.