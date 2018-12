Filmy o Harry Potterovi sa im vryli do srdca: Neuhádnete, čo si hviezdy vzali na pamiatku

BRATISLAVA - Harry Potter. Kto by ho nemiloval? Séria filmov o mladom čarodejníkovi a jeho priateľoch pobláznila a stále zaujme takmer každého. Nezáleží na tom, či ide o dieťa, tínedžera alebo dospelého. A je jedno, či si filmy videl jedenkrát alebo desaťkrát. Ako správnemu potteromaniakovi ti to nikdy nebude stačiť. No nie sú to len fanúšikovia, kto ich miluje. Filmy o Harry Potterovi sa vryli do srdca aj samotným hercom.