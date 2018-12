Kate Wasley miluje svoje kamarátky, svoje telo s nimi však neporovnáva

Zdroj: instagram.com/katewas_

NEW YORK - Ženská krása by nemala byť v súčasnom svete definovaná veľkosťou oblečenia, ktoré si dáma na seba oblieka. V žiadnom prípade by sa plnším postavám nemalo dostať odsúdenia, vôbec nie neprijatia. To je názor Kate Wasley, ktorý naučí aj vás.