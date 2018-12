PRAHA - Keď si chcú ľudia, ktorí nemajú radi hip-hop, kopnúť do raperov, nazvú ich recitátormi. Populárny moderátor Leoš Mareš, ktorý tento rok na jar so svojím koncertom dvakrát po sebe vypredal pražskú O2 arénu, v novinke s Karlom Gottom ukazuje, ako to naozaj znie, keď sa do hip-hopového beatu nerapuje, ale recituje.