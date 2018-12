HONGKONG - Hongkonský herec a hviezda bojových umení Jackie Chan vydal v angličtine svoje memoáre, ktoré vyšli v čínštine v roku 2015. V knihe nazvanej Never Grow Up (Nikdy nedospieť) odhalil aj svoj boj s alkoholom, návštevy prostitútok a aj to, ako hodil syna cez celú miestnosť, napísal spravodajský server CNN.