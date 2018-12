LOS ANGELES - Znie až neuveriteľne, že ešte pred pár týždňami Ariana Grande nemala ani jedno prvenstvo v americkom singlovom rebríčku Billboard Hot 100. Napriek množstvu úspešných hitov sa jej na vrchol vo svojom rodisku nikdy dostať nepodarilo. To sa zmenilo až vďaka aktuálnemu singlu Thank U, Next, ku ktorému v piatok zverejnila jemne provokatívny videoklip zo sveta tínedžerov.