Fanúšikovia Harryho Pottera sa búria: Prečo nedáva pokračovanie Fantastických zverov zmysel?

Zdroj: telkac

LONDÝN - Čarodejnícky svet Harryho Pottera si podmanil celú jednu generáciu. Prišli filmy, s nimi ešte väčší úspech a v roku 2011 veľkolepé finále. O päť rokov neskôr sa v kinách objavil prequel v podobe Fantastických zverov a s ním aj očakávaný kasový úspech. Pokračovanie dorazilo do kín pred pár týždňami, pričom rozdelilo fanúšikov na dva tábory. Jedni si pochvaľujú, druhí kritizujú. A my dnes musíme dať za pravdu druhému táboru. Poďme sa pozrieť na to, kde nastal kameň úrazu. Článok obsahuje spoilery!