Stallone sa vrátil ako Rocky: V skvelom filme Creed 2 sa objavil i obávaný súper

BRATISLAVA - Bol som ešte naozaj malý chlapec, keď mi otec na VHS-ke prvýkrát pustil film o nezlomnom boxerovi menom Rocky. Ten je tu s nami na filmovom plátne už viac ako 40 rokov, no aj napriek zubu času stále nestráca svoj rešpekt, kvalitu a jedinečnosť. Keď pred tromi rokmi prišiel do kín Creed, spôsobil u fanúšikov série i športu ako takého neuveriteľnú radosť. Kvalitná snímka, Rocky v úlohe mentora s neoceniteľnými skúsenosťami a odkaz, ktorý nesie syn slávneho boxera, sa vryla do pamäte každému. Ako teda dopadlo pokračovanie?