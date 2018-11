BRATISLAVA - Jeden z najvýznamnejších britských hudobníkov, Phil Collins, sa vracia sa koncertné pódiá. Európske turné s názvom Not Dead Yet odštartuje 2. júna 2019 vo Viedni, úplne na konci šnúry zase zavíta do Prahy (25.6.) a Varšavy (26.6.).