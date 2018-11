LONDÝN - Speváčka Cheryl, ktorá začínala v dievčenskej skupine Girls Aloud a následne rozbehla úspešnú sólovú kariéru, sa v posledných rokoch šoubiznisu vyhýbala a pred spevom dala prednosť svojmu súkromému životu. To je však minulosťou. Pred dvoma týždňami sa pripomenula s novým singlom Love Made Me Do It.