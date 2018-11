LONDÝN - Zdá sa, že šou stále pokračuje. Po troch týždňoch v kinách sú tržby biografickej snímky o legendárnej britskej kapele Queen dosť vysoké na to, aby sa dostala do rebríčka najviac zarábajúcich hudobných životopisných filmov, a to rovno na druhé miesto. Bohemian Rhapsody v hlavnej úlohe s Rami Malekom trhá rekordy.