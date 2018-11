BRATISLAVA - Majestic Music Club minulú stredu praskal vo švíkoch. Do nášho hlavného mesta si to so svojou šou po dlhej dobe namieril Ben Cristovao. Pre charizmatického českého speváka rozhodne nešlo len o šou do počtu, fanúšikom a najmä fanúšičkám sa doslova rozdal, pričom nebola núdza o hity, ale ani o emócie.