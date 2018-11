Charakterizovala ju extravagancia a pop hity, dnes je z nej umelkyňa s rešpektom: Prierez kariérou Lady Gaga

LOS ANGELES - Bola to speváčka, akých je na svete niekoľko. Jej prvé hity zaznamenali úspech a to najmä u tých, ktorí majú radi pop určený pre masového diváka. Na to aby prerazila, potrebovala zaujať a odlíšiť sa. Za jej osobnosťou stál od začiatku brutálny marketing a extravagancia. Vyplatilo sa. Dnes je z nej jedna z najobľúbenejších speváčok na svete. Pozri sa s nami na najzásadnejšie momenty v kariére Lady Gaga, ktorá aktuálne prežíva azda najvydarenejšie obdobie svojho kariérneho života.