LOS ANGELES - Ak sa rád inšpiruješ životmi ľudí, ktorí to niekam dotiahli, určite ťa poteší zopár fakt užitočných rád Steva Jobsa. Zakladateľ legendárneho Applu si išiel svoje. Nasledoval svoju víziu, pričom to posledné, čo ho trápilo, bolo to čo si o ňom myslí okolie. Dnes ti prinášame tri životné lekcie, ktoré môžeš smelo obkukať od tohto génia. Kvalitatívne ti zmenia život.