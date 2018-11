LOS ANGELES - Ak patríte k fanúšikom britskej skupiny Clean Bandit, zrejme už odrátavate dni do vydania ich očakávaného druhého albumu. Britské elektronické zoskupenie ešte predtým do éteru posiela nový singel Baby, ktorý nahrali v spolupráci s portorickým hitmakerom Luis Fonsim a speváčkou Marinou Diamandis (Marina and the Diamonds).