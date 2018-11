Srdcervúce osudy Pearsonovcov: VIDEO Originálny príbeh odhaľuje pozadie naoko dokonalej rodiny

BRATISLAVA - Pred dvomi rokmi v septembri mal premiéru seriál This Is Us. Spočiatku banálny námet chytil divákov všetkých vekových kategórií za srdce. Príbeh o troch súrodencoch a ich rodinných patáliách pomaly odkrýva detaily z ich životov. To, čo sa na prvý pohľad môže zdať ako samozrejmosť, sa môže v akýkoľvek moment rozplynúť. Osudy rodiny Pearsonovcov sa stali v Amerike populárnymi a tešia sa mnohým oceneniam a aktuálne tretej sérii.