Celoživotné TAJOMSTVO vyšlo na povrch: Pán herec, kto si bol o vás niečo také myslel

"Vždy som bol plachý, najmä v škole. No ako rastiete, ste viac otvorenejší, hlavne keď už máte deti. Stále mám pocit neistoty. Som zdvorilý, čo mi pomáha prekonávať nepríjemné situácie. Cítim sa však istejšie na pľaci, než v bežnom živote," prezradil herec, ktorý bude mať spolu s manželkou Ameliou Warner tretie dieťa.

Jamie Dornan odštartoval kariéru ako model pre významné módne značky. Na filmovej scéne debutoval v roku 2006 snímkou Mária Antoinetta, v ktorej stvárnil grófa Axela von Fersena. Okrem toho sa objavil aj vo filmoch ako Beyond the Rave (2008), Shadows in the Sun (2009), Flying Home (2014) či Operácia Anthropoid (2016). V rokoch 2011 až 2013 si zahral v seriáli Kde bolo, tam bolo (2011 - 2018) a účinkoval aj v televíznom projekte The Fall (2013 - 2016). Známy je aj ako Christian Grey zo snímok Päťdesiat odtieňov sivej (2015), Päťdesiat odtieňov temnoty (2017) a Päťdesiat odtieňov slobody (2018).