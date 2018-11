LOS ANGELES - A Star Is Born, film po slovensky známy ako Zrodila sa hviezda, valcuje počty v návštevnosti kín. I keď sa stále vysiela a je skoré hovoriť o finálnom čísle, určite bude adeptom na najnavštevovanejší film roku 2018. Podarilo sa mu to i napriek tomu, že ide o štvrtú verziu (viacmenej) rovnakého filmu, ktorý do kín prišiel už v rokoch 1937, 1954 a 1976.