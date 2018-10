BRATISLAVA - Uvoľnený a nepredvídateľný. Tieto slová asi najlepšie vystihujú kanadského indie / psych / jangle-popového blázna Maca DeMarca. Taký bol aj jeho prvý koncert na Slovensku, ktorý sa konal presne pred týždňom. Riport prinášame značne oneskorene, no zážitok určite u jeho účastníkov stále rezonuje. Bolo to totiž, slovami klasikov, "something completely different".