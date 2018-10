Nadchádzajúca siedma sezóna komediálno-dramatického seriálu Orange Is the New Black bude jeho posledná. Prostredníctvom videa na sociálnych sieťach to oznámili herečky účinkujúce v obľúbenom projekte streamovacej spoločnosti Netflix, ktoré sa v ňom okrem iného poďakovali za podporu priaznivcov.