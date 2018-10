MOSKVA - Smiešne tancujúci fúzatý týpek, speváčka so škuľavým pohľadom a zamrznutým úsmevom, vizuál plný absurdných výjavov a hudba, ktorá je tak neodolateľne hlúpa a chytľavá, že už po prvom počutí sa budete kývať do rytmu a pospevovať si "refrén". To je v skratke nový klip ruskej formácie Little Big, ktorý má za dva týždne od zverejnenia 30 miliónov pozretí.