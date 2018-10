BRATISLAVA - Americká herečka a speváčka Vanessa Hudgens síce u nás nikdy nepatrila medzi áčkové hviezdy, no minimálne mladšie vekové kategórie ju určite poznajú. Hviezda niekdajšieho muzikálového hitu High School Musical sa v novej skladbe Lay With Me rozhodla vrátiť k svojim koreňom a zaspomínať si na svoje začiatky v tínedžerskych filmoch.