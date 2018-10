BRATISLAVA - Viaceré domáce médiá príchod americkej kapely Son Lux avizovali ako top hudobnú udalosť jesennej sezóny, no s početnosťou článkov o samotnom koncerte to už také ružové nie je. Ani nám to s reportážou nevyšlo celkom podľa plánu, preto ju prinášame až s odstupom takmer týždňa spolu s fotoreportom Martiny Mlčúchovej.