NEW YORK - Oficiálny návrat na hudobnú scénu potvrdila speváčka Avril Lavigne pútavým videoklipom k emotívnemu comebackovému singlu Head Above Water. V novinke sa zveruje so svojimi prežitkami z ťažkej choroby. Ide o jej prvý počin od roku 2013, kedy vydala ostatný album nazvaný Avril Lavigne.