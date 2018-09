LOS ANGELES - Fanúšikovia speváčky Rita Ora sa konečne dočkali. Po dlhých rokoch príprav a odkladov talentovaná hudobníčka vydá svoj druhý štúdiový album s názvom Phoenix. Najnovšou ochutnávkou z neho je minulotýždňový singel Let You Love Me, ktorý predstavila spolu s videoklipom.