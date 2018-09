LOS ANGELES - Venovať sa téme DCEU (DC Extended Universe) a jeho chybám, sklamaniam či pádom by vydalo aj na samostatný článok. Štúdio Warner Bros. sa príliš hnalo za tým, aby čo najskôr dobehli Marvel, čo spôsobilo, že po veľmi dobrom Man of Steel sa rovno pustili do ikonického súboja medzi Supermanom a Batmanom.