Slávnej speváčke vykradli dom: Škoda viac ako 100-tisíc eur!

Páchatelia pri lúpeži rozbili predné okno a vstúpili do domu krátko po tom, čo z neho mladá rodáčka z floridského Pembroke Pines odišla. Zlodejov zachytila bezpečnostná kamera, tváre však mali zakryté šatkami. Herečke odcudzili majetok v hodnote okolo 150-tisíc dolárov (v prepočte vyše 129-tisíc eur) vrátane šperkov či oblečenia. Páchatelia jej ukradli aj tašky značky Chanel a Louis Vuitton, v ktorých odniesli ukradnuté veci.

Annabella Avery "Bella“ Thorne sa do povedomia divákov a diváčok zapísala ako Ruthy Spivey zo seriálu Môj najhorší nepriateľ (2008) či ako CeCe Jones zo sitkomu Na parket! (2010 - 2013). V roku 2010 stvárnila Tancy Henrickson v projekte Veľká láska (2006 - 2011). Okrem toho si zahrala v snímkach Craw Lake (2007), Blind Ambition (2008), Forget Me Not (2009), One Wish (2010), Dovolenka za trest (2014), Ako uloviť frajera (2015) alebo Polnočná láska (2018) či v seriáloch Scream (2015) a Famous in Love (2017 - 2018). Thorne sa venuje aj tancu, modelingu a spevu. Na konte má EP nahrávky Made in Japan (2012) a Jersey (2014).