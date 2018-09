BELFAST - Najpopulárnejší seriál súčasnosti, Game of Thrones, má momentálne pomerne dlhú prestávku. Sedem rokov fanúšikovia dostávali pravidelne po roku novú sériu, no v prípade tej poslednej to vyzerá o poznanie inak. Okrem toho, že finále bude mať len šesť častí, si totiž fanúšikovia musia počkať o viac než 12 mesiacov dlhšie.