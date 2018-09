Čierna komédia o vážnych veciach: BlacKkKlansman je retro, ale ukazuje hlavne problémy dneška

BRATISLAVA - Zažili ste už niekedy film, počas ktorého ste sa dve hodiny smiali, no v posledných minútach sa akosi všetko zmenilo, nabralo horkú príchuť a exit z kina do reality bol o niečo ťažší, ako zvyčajne? To je prípad nového filmu s krkolomným názvom BlacKkKlansman. Ten je inteligentnou a mimoriadne trefnou čiernou komédiou, no aj keď sa odohráva v 70. rokoch, hovorí o dnešnej spoločnosti o niečo viac, ako by sme chceli.