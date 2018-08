LOS ANGELES - Bolo to rok dozadu, keď Eminem prišiel s nie príliš úspešným albumom Revival. No dnes potešil svojich fans s nečakanou novinkou. Nájdeš na nej trinásť skladieb, štyroch hostí, rôznorodých producentov a agresívny vibe. Definoval by som ho ako diss na všetkých kritikov a ľudí, ktorí si ho posledné mesiace brali do úst. Takže ak máš rád toho klasického agresívneho Slim Shadyho tento album je ako tebe šitý na mieru!