NEW YORK - Sestra zosnulého kráľa popu v poslednej dobe ani zďaleka nemala také úspešné single ako v 90-tych rokoch, novinkou však trafila klinec po hlavičke. S chytľavou skladbou Made For Now prekvapila Janet Jackson po krátkej materskej dovolenke, pričom svoje sily spojila s Daddym Yankeem, ktorý má prsty aj v minuloročnom globálnom megahite Despacito.