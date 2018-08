Bud Spencer je 2 roky mŕtvy, jeho parťák Terence Hill je za šviháka aj na staré kolená!

Bud Spencer a Terence Hill

HAMBURG - Už hráva bez neho! Bud Spencer a Terence Hill tvorili nerozlučnú dvojicu. Rozumeli si nielen pred kamerami, ale aj mimo nich. Prvý spomínaný odišiel z tohto sveta v júni 2016. Ten druhý je herecky stále aktívny. V týchto dňoch mal premiéru počin s názvom My Name Is Thomas, v ktorom stvárnil ústrednú postavu. Pozrite sa, ako mu to na slávnostnom koberci svedčalo!