NEW YORK - V noci z pondelka na utorok sa v New Yorku opäť odovzdávali hudobné ceny televíznej stanice MTV. Najviac, až desať nominácií, získala raperka Cardi B, no na víťazné trofeje dokázala premeniť len tri z nich. Za hlavné hviezdy večera možno označiť Jennifer Lopez a Camilu Cabello, ktorá len tento rok v januári vydala svoj debutový album.