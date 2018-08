Idris Elba

Zdroj: SITA/AP

LONDÝN - Britský herec Idris Elba dnes tajomným odkazom na twitteri priživil špekulácie, že práve on by sa mohol stať ďalším predstaviteľom slávneho filmového agenta Jamesa Bonda. Súčasný Bond Daniel Craig si v ďalšom filme zahrá budúci rok už po piaty raz a bude to zrejme naposledy, napísal internetový portál firstpost.com.