LOS ANGELES - V nočnej šou Jimmyho Fallona spomínala speváčka Ariana Grande na svoj kontakt s Arethou Franklin a predviedla emotívnu poctu v podobe skladby (You Make Me Feel Like) A Natural Woman, ktorú si od Arethy požičali aj Celine Dion, Alicia Keys, Mary J. Blige, Whitney Houston či Rod Stewart. Aj to je dôkaz, že Aretha Franklin inšpiruje generácie umelcov.