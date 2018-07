BRATISLAVA - #Minulý týždeň vstúpil do kín film Plán úteku 2. Po prvom diele, ktorý síce nebol ničím extra, ale i napriek tomu dokázal upútať a pobaviť, je dvojka katastrofou a absolútnym prepadákom. Ak si vážite svoje zarobené peniaze a čas, určite zvážte, či pôjdete na toto do kina. Jedine, že by ste sa, v duchu názvu filmu, rozhodli plánovať útek z kina.