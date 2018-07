LOS ANGELES - Americká speváčka albánskeho pôvodu Bebe Rexha vydala pred mesiacom svoj debutový album Expectations. Prvým singlom z neho je skladba I'm A Mess, ktorú predstavila ešte v polovici júna, no na videoklip si fanúšikovia museli počkať až do minulého týždňa. Čakanie však stálo za to - je to klip, po ktorom si speváčku určite zapamätáte.