Paul McCartney z The Beatles po 49 rokoch: Prešiel sa po legendárnom prechode

V Abbey Road Studios zároveň McCartney odohral štyri nové piesne z jeho pripravovaného albumu Egypt Station, ktorý sa dostane na trh 7. septembra. Novinka, ktorá bude jeho prvým albumom po piatich rokoch, bude obsahovať 16 trackov, vrátane úvodných a záverečných inštrumentálok. Hudobník z nej zatiaľ zverejnil piesne I Don’t Know a Come On To Me.

Príspevok, ktorý zdieľa Paul McCartney (@paulmccartney), 23 Júl 2018 o 5:23 PDT

Rodák z Liverpoolu tiež nedávno fanúšikov a fanúšičky potešil účasťou v obľúbenej Carpool Karaoke The Late Late Show Jamesa Cordena.

James Paul McCartney je jedným z najslávnejších hudobníkov všetkých čias. V rokoch 1960 až 1970 bol členom legendárnej kapely The Beatles. Slávna štvorka, ako kapelu prezývajú, vo Veľkej Británii nahrala a vydala dvanásť štúdiových albumov. Po jej rozpade pôsobil do roku 1981 v skupine Wings, v ktorej hrala aj jeho zosnulá manželka Linda McCartney. Je tiež členom dua The Fireman, s ktorým vydal tri albumy. McCartney má zatiaľ na konte šestnásť sólových štúdioviek. Dva razy ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy, v roku 1988 ako člena The Beatles a o jedenásť rokov neskôr aj ako sólového umelca. Zahral si v snímkach Ťažký deň (1964) či Pomoc (1965).