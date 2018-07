LONDÝN - Anglický aukčný dom Omega Auctions ponúkne na jeseň v dražbe prvú štúdiovú nahrávku speváka Davida Bowieho. Demonahrávka interpretovej prvej kapely The Konrads pochádza z roku 1963 a vtedy 16-ročný umelec na nej spieva skladbu I Never Dreamed. Do aukcie dal nahrávku bubeník formácie David Hadfield, ktorý ju našiel doma v starom košíku na chlieb.