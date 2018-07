NEW YORK - Niekdajšia princezná R&B vo svojej novinke Level Up krúti zadkom rovnako dobre, ako desať rokov dozadu. Niekdajšia megastar síce už pár rokov žiaden veľký hit nenahrala a venovala sa predovšetkým materstvu, to však neznamená, že by na hudbu úplne zanevrela.