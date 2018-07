NEW YORK - Vlani sa vrátili po šesťročnej odmlke, no na šiesty album čakali fanúšikovia najznámejšej animovanej kapely len niečo vyše roka. Ako by chceli čo najskôr odpovedať na kritiku minuloročného albumu Humanz, ktorý bol presýtený hosťami a žánrami a až príliš sa odklonil od "starého dobrého" zvuku Gorillaz, ako ho poznáme z čias albumov Demon Days či Plastic Beach.