BRATISLAVA - #Mnohí ľudia sa desia toho, že by sa niečím líšili od ostatných. Boja sa, že by si na nich ľudia ukazovali prstom, posmievali sa im a nepríjemne by tak vytŕčali z radu. Najmä na Slovensku ľudia stále nie sú pripravení na odlišnosť a všetko, čo je iné, je automaticky odsúdené ako niečo zlé.