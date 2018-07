Odvážny krok známej herečky, odmietla prestížne členstvo: Nie som bezchrbtová karieristka!

"Táto akadémia si asi myslí, že som natoľko bezchrbtová karieristka, aby som zabudla, že som už 29 rokov vydatá za jedného z najväčších režisérov. Milujem ho, je to môj muž, otec mojich detí," napísala filmová diva v otvorenom liste v liste Le Journal du Dimanche. Akadémii vyčítala pokrytectvo a odmietla podľa nej potupnú ponuku šplhať ku sláve po chrbte manžela, s ktorým je zaobchádzané ako s vydedencom. Pozvanie ďalších herečiek chápe však ako poctu, väčšie zastúpenie žien v akadémii pokladá za nevyhnutné.

Polanského májové vylúčenie spolu s komikom Billom Cosbym, usvedčéného zo znásilnenia, rovnako tak ako terajšia ponuka členstva Seignerovej a ďalších herečiek sa javí ako reakcia oscarovej akadémie na škandál okolo filmového producenta Harveyho Weinsteina. Ten je obvinený zo sexuálnych útokov proti desiatkam žien.

Polanski, členom akadémie od roku 1969, bol vylúčený preto, že sa pred 40 rokmi v USA priznal k styku s trinásťročným dievčaťom. Režisér vtedy uzavrel s prokuratúrou dohodu, na základe ktorej si mal odsedieť 90 dní. Po 42 dňoch však utiekol do Európy v obave, že sudca napriek dohode dospeje k prísnejšiemu verdiktu; na styk s neplnoletou totiž kalifornské zákony pozerajú ako na znásilnenie. V USA je Polanski považovaný za utečenca, ​​ale ako Švajčiarsko, tak Poľsko odmietli Polanského do Spojených štátov vydať.

Seigner v liste uviedla, že jej manžel "nemá nič spoločné s machistickou karikatúrou čoby príznakom zla, ničiaceho kinematografiu", a že jedine ona sama môže dosvedčiť, ako Polanski ľutuje, čo sa pred 40 rokmi stalo. Pripomenula tiež, že Polanski vo svojich dielach stvoril nezabudnuteľné ženské postavy v podaní herečiek Sharon Tateovej, Catherine Deneuvej, Mii Farrowovej, Faye Dunawayovej, Nastassji Kinski a Sigourney Weaverovej.

Polanski sa zoznámil so Seigner pri natáčaní drámy 48 hodín v Paríži (1988) a potom ju obsadil do radu svojich filmov, okrem iného do erotickej drámy Horký mesiac (1992), mysterióznej Deviatej brány (1999) či do filmu o sadomasochistickom vzťahu Venuše v kožuchu , ktorý bol v roku 2014 ocenený Césarom.