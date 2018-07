LOS ANGELES - Povolanie herca nebolo vždy také populárne, ako dnes. Kedysi to boli úplne neznámi ľudia. Všetko sa začalo so vznikom filmových spoločností, ktoré s nimi podpisovali zmluvy a odrazu boli ich mená dôležité. Veľká časť hercov neprežila prechod z nemej éry do doby filmu. Pozrite si prvé legendárne mená.