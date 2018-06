Manželská kríza Beyoncé a Jay Z-ho je zažehnaná! Album Everything Is Love je plný lásky

Obal albumu The Carters - Everything Is Love, Zdroj: Sony Music

NEW YORK - Beyoncé a Jay Z nie sú v hudobnom svete žiadni nováčikovia. Pre fanúšikov popovej a hip-hopovej hudby ide o stálice, od ktorých sa vždy očakáva niečo prelomové. Po tom, ako dvojica v minulosti nahrala niekoľko spoločných skladieb, zavreli sa do štúdia a svojim priaznivcom dopriali rovno celý album. Vďaka štúdiovke Everything Is Love môžeme opäť nahliadnuť za oponu luxusného života plného lásky, ktorý tento pár prežíva.