PRAHA - Česká speváčka Lucie Vondráčková bude tráviť leto v rodnom Česku aj doma v Kanade. "My to máme vždy tak pol na pol, prvú polovicu leta budeme v Kanade a druhá polovica je už dosť pracovná, to už bude august a budem v konečných prípravách albumu, čo je zakaždým úplné šialenstvo, takže sa musím v Kanade psychicky pripraviť na to, že príde masaker. Ale tak to býva vždy," povedala v rozhovore.