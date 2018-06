Zdroj: hashtag

LOS ANGELES -#Žijúca legenda svetoznámej skupiny Beatles sa objavila ako hosť v známej liverpoolskej šou Carpool Karaoke, ktorú uvádza moderátor James Corden. Ten sa okrem množstva zažitej zábavy so 76-ročnou legendou pri emotívnom spievaní legendárneho Let It Be jednoducho neubránil slzám.