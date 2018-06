Matka slávnej speváčky, Seleny Gomez, presne vie, aké kvality by mal spĺňať muž, ktorému by dala jej dcéra šancu na rande, Zdroj: Profimedia

LOS ANGELES - Nikto si nepozná dcéru lepšie než jej vlastná matka. Teda aspoň by to tak malo byť. Preto aj matka slávnej speváčky, Seleny Gomez, presne vie, aké kvality by mal spĺňať muž, ktorému by dala jej dcéra šancu na rande.