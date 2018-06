NEW YORK - Ariana Grande v poslednej dobe servíruje fanúšikom jeden song za druhým. Pár dní dozadu sa objavila ako hostka v novinkách od Nicki Minaj a Troye Sivana. Najnovšie však zverejnila aj vlastnú pieseň, s ktorou jej vypomohla spomínaná raperka aj producent Pharrell Williams. Singel The Light Is Coming je predzvesťou albumu Sweetener, ktorý vyjde už v auguste.