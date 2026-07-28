Dokopy majú 604 rokov, stále sú top: TAKTO dnes vyzerajú hlásateľské legendy

BRATISLAVA - Takéto stretnutie sa nevidí každý deň! Legendy slovenského televízneho vysielania sa zišli pri jednom stole a spoločná fotografia okamžite pripomenula časy, keď tieto známe tváre pravidelne sprevádzali divákov z obrazoviek.
Bratislava zažila výnimočné stretnutie osobností, ktoré sa nezmazateľne zapísali do histórie slovenského televízneho vysielania. Známe tváre z televíznej obrazovky sa po rokoch stretli pri jednom stole a nechýbali spomienky, úsmevy ani dlhé rozhovory.
Mnohí z nich boli dlhé roky neodmysliteľnou súčasťou televíznych obrazoviek a sprevádzali divákov pri významných udalostiach aj každodennom vysielaní. Hoci dnes už mnohí nevystupujú pred kamerami tak často ako kedysi, priateľstvá a väzby, ktoré počas rokov vznikli, zostali.
Na stretnutie prišla aj Soňa Müllerová, ktorá zaujala elegantnými červenými šatami. Ako sama priznala, spoločný večer bol plný rozhovorov a spomienok, no ani po niekoľkých hodinách si nestihli povedať všetko. „...a stále sme si to nestihli všetko dopovedať, takže ďalšie výživné stretnutie našej hlásateľskej ‚bubliny‘ je naplánované na polovicu augusta. A vy? Tiež máte svoju ‚longevity‘ bublinu? A ako často sa stretávate?“ napísala k fotografii na Instagrame.
Ich spoločný záber vyvolal nostalgickú vlnu a pripomenul obdobie, keď tieto osobnosti patrili medzi najvýraznejšie tváre televízneho vysielania. Okrem spomienok však fotografia ukázala aj niečo dôležitejšie – že skutočné priateľstvá pretrvajú aj po rokoch. A hoci sa pri úsmevnej matematike dá povedať, že súčet veku všetkých prítomných sa približuje k hranici tisíc rokov, oveľa podstatnejšie je, že im nechýba energia, humor a chuť tráviť spolu čas. Možno práve takéto stretnutia sú tým najlepším receptom na spokojný a aktívny život.
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